РИАМО - 4 янв. Роспотребнадзор считает, что новый штамм коронавируса B.1.640.2, который обнаружили на юге Франции, не представляет особого интереса. На территории России случаев заражения этим штаммом не выявлено, сообщает РИА Новости.

В Роспотребнадзоре отметили, что последовательность, которую отнесли к новому штамму, появилась в международной базе данных еще в начале ноября. С тех пор большого распространения она не получила. Тем не менее ведомство держит ситуацию на контроле.

По словам специалистов Роспотребнадзора, новый вариант коронавируса отличается большим количеством изменений в геноме, часть из этих мутаций присуща «омикрону» и «дельте».

Новый штамм Covid-19 был обнаружен французскими учеными в Марселе, его выявили у граждан, вернувшихся из Камеруна.

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