РИАМО - 4 янв. Три человека пострадали в результате дорожной аварии с участием двух автомобилей возле дома №3 по улице Вавилова в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобиль Hyundai Porter остановился на дороге из-за поломки, после чего в него влетел Peugeot.

Водитель Hyundai Porter выпал из кабины и получил ранения в результате наезда собственного автомобиля. Также ранения получили водитель и пассажир Peugeot.

В настоящее время сотрудники столичной Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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