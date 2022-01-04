РИАМО - 4 янв. В Московской области за прошедшие сутки выявили 974 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировали в Истре и Раменском округе - по 75, в Мытищах - 69, в Одинцовском округе - 68 и в Королеве - 63, сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки 54 новых случая инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Люберцах, 49 – в Домодедове, 40 – в Солнечногорске, по 34 – в Щелкове и Долгопрудном, 27 – в Красногорске, 22 – в Орехово-Зуевском округе, по 21 - в Подольске и Фрязине, 20 – в округе Пушкинский, 19 – в Жуковском, по 18 – в Чехове и Дмитровском округе, 17 - в Воскресенске.

По 16 новых случаев выявили в Павловском Посаде, Клину и Богородском округе, 15 – в Ивантеевке, 14 – в Ступине, по 12 – в Кашире, Серпухове, Озерах, Реутове и Краснознаменске, 11 – в Балашихе, по 10 – в Дзержинском и Дубне, по 9 – в Егорьевске и Лобне, 8 – в Электростали, 6 – в Котельниках.

По 5 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Можайском округе и Лосино-Петровском, по 4 - в Луховицах и Сергиево-Посадском округе, 3 – в Лыткарине, 2 - в Наро-Фоминском округе.

По одному случаю выявили в Химках, Ленинском округе, Черноголовке, Электрогорске, Лотошине, Зарайске и Волоколамском округе.

Ни одного нового случая заражения за прошедшие сутки не зафиксировано в Звездном городке, Бронницах, Власихе, Талдомском округе, Шатуре, Шаховской, Серебряных Прудах, Рошале, Рузском округе, Коломне, Красноармейске, Молодежном, Протвине и Пущине.

С начала пандемии на территории Московской области выявили 646 233 случая инфицирования коронавирусом, побороть болезнь смогли 596 314 человек, умерли 12 279 пациентов.

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