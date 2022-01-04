РИАМО - 4 янв. Сотрудники ОМОН помогли пожилой женщине, которая поскользнулась на Манежной площади в столице, упала и не смогла встать самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.
При падении 70-летняя женщина сильно ударилась головой, правоохранители оказали пострадавшей доврачебную помощь.
Правоохранители сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Когда она прибыла, росгвардейцы помогли положить пострадавшую на носилки и разместить в реанимобиле. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
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