РИАМО - 4 янв. Сотрудники ОМОН помогли пожилой женщине, которая поскользнулась на Манежной площади в столице, упала и не смогла встать самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

При падении 70-летняя женщина сильно ударилась головой, правоохранители оказали пострадавшей доврачебную помощь.

«Мы несли службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на Манежной площади, когда заметили, как упала женщина. Сразу же бросились к ней на помощь. Выяснилось, что она сильно ударилась и нужна медицинская помощь», - сказал командир подразделения, майор Алексей Барабанщиков.

Правоохранители сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Когда она прибыла, росгвардейцы помогли положить пострадавшую на носилки и разместить в реанимобиле. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Девочка пострадала в результате падения снега с крыши в центре Москвы>>