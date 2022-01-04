РИАМО - 4 янв. Уголовное дело возбудили в подмосковном Красногорске по факту гибели 3 человек в результате пожара в многоквартирном доме в поселке Светлые Горы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Жертвами возгорания стали 2 мужчин и женщина. В тушении огня задействовали 49 спасателей и 12 единиц техники.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, им предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего. Планируется назначить ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Красногорская городская прокуратура проводит проверку по факту пожара.