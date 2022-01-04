РИАМО - 4 янв. Тела 3 человек обнаружили на месте возгорания в многоквартирном жилом доме №17 в поселке Светлые Горы подмосковного Красногорска. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:13 во вторник. К 15:37 огонь удалось локализовать на площади 128 «квадратов». К 16:06 ликвидировали открытое горение. В тушении задействовали 49 спасателей и 12 единиц техники.

На место пожара выехал заместитель Красногорского городского прокурора Александр Москальчук. Прокуратуре предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Кроме того, ведомство взяло на контроль соблюдение прав жильцов многоквартирного дома.