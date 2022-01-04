РИАМО - 4 янв. Житель городского округа Чехов умышленно поджег дом, где находилась его сожительница. Причиной жестокого поступка стала семейная ссора. В результате пожара женщина погибла, сообщает Федеральное агентство новостей.

Огонь распространился по строению быстро, злоумышленник сначала облил его легковоспламеняющейся жидкостью, а после этого поджег.

В жилище на тот момент находилась сожительница мужчины вместе с матерью. Первая погибла, вторая получила серьезные травмы, ей понадобилась помощь врачей.

Сам поджигатель также пострадал от огня, его госпитализировали. Оба выживших при пожаре находятся в реанимации.

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