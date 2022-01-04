РИАМО - 4 янв. Внеочередное виртуальное заседание проведут 7 января министры иностранных дел НАТО. Темой обсуждения станет ситуация с Россией и Украиной, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Они обсудят «наращивание» российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», - написала официальный представитель военного блока Оана Лунгеску на странице в Twitter.

У западных стран по-прежнему вызывает тревогу политика России. Зарубежные СМИ активно обсуждают «российскую агрессию», предполагая нападение РФ на Украину.

Ранее в НАТО сообщили о том, что 12 января состоится саммит с участием России. Москва поддерживает контакт с альянсом по этому вопросу.

Заседание Совета Россия – НАТО назначено на 12 января>>