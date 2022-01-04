РИАМО - 4 янв. С 5 по 8 января на природных территориях столицы пройдет более 80 экологических мероприятий. Посетителей приглашают поучаствовать в мастер-классах, играх, квестах и викторинах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В экоцентрах проведут 46 различных активностей, еще 39 мероприятий организую в онлайн-формате.

Юные гости смогут нарисовать акварелью зимний пейзаж, расписать деревянные заготовки «Рождественский ангел», смастерить тематические поделки и проверить свои знания о зимних праздниках.

Для посещения очных занятий необходимо иметь QR-кода, подтверждающий факт вакцинации или перенесения коронавируса, а также документ, удостоверяющий личность. Детям до 18 лет нужно сопровождение взрослого с QR-кодом.

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