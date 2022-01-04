РИАМО - 4 янв. Семья погибшего в центре Москвы блогера Егора Просвирнина пока не приняла решения о проведении независимой экспертизы по факту произошедшего, сообщает Газета.ru.

Ранее друг погибшего — журналист Святослав Павлов заявил, что близкие Просвирнина организуют независимую проверку обстоятельств гибели блогера.

«Семья пока никаких конкретных решений не приняла. Сначала нужно ознакомиться с результатами официальной проверки», – сказал адвокат Егора Просвирина Матвей Цзен.

Егор Просвирнин — публицист, создатель националистического сайта «Спутник и погром». Он разбился насмерть, выпав из окна 3 этажа дома на Тверской улице в Москве 27 декабря. По неподтвержденным данным, мужчина мог пребывать в состоянии наркотического опьянения. В момент происшествия в квартире с Просвирниным была его жена.

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