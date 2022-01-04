РИАМО - 4 янв. Скорая помощь доставила в больницу мужчину с колото-резаным проникающим ранением в брюшной полости. Его забрали из квартиры дома №2 на улице Орджоникидзе в Балашихе. По подозрению в нанесении ран задержан собутыльник потерпевшего, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Потерпевшего 1968 года рождения госпитализировали в Балашихинскую городскую больницу.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось найти и задержать гражданина 1951 года рождения, распивавшего алкоголь вместе с потерпевшим. В ходе беседы между ними произошел конфликт.

На подозреваемого завели уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).