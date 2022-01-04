РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. Показательные выступления фигуристов пройдут на катке в Наташинском парке городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Праздничные показательные выступления отделения фигурного катания на коньках муниципального учреждения «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» городского округа Люберцы пройдут на катке в Наташинском парке. Выступления состоятся 5, 6, 8 и 9 января», — сказал Ружицкий.

«Праздничные показательные выступления отделения фигурного катания на коньках муниципального учреждения «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» городского округа Люберцы пройдут на катке в Наташинском парке. Выступления состоятся 5, 6, 8 и 9 января», — сказал Ружицкий.

Начало выступлений в 11:45, вход свободный. Жителям необходимо иметь при себе медицинские маски.

Ружицкий добавил, что в праздничные дни каток работает с 10:00 до 21:30.

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