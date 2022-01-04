РИАМО - 4 янв. В столице девочка попала в медучреждение с ушибами от снега, упавшего с крыши дома, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|-5˚C … -3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|737 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|+1˚C … +3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|734 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 5 м/с
|Температура
|-7˚C … -5˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|741 мм рт. ст.
|Ветер
|З 9 м/с
РИАМО - 4 янв. В столице девочка попала в медучреждение с ушибами от снега, упавшего с крыши дома, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии