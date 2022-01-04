РИАМО - 4 янв. В Москве малолетняя девочка попала в медучреждение с ушибами, полученными в результате падения снега с крыши дома, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Со слов матери ребенка, ее дочь пострадала, когда они выходили из подъезда жилого дома на Садовой-Сухаревской улице, где проходила уборка снега.

На видео, которое опубликовало ведомство в своем Telegram-канале, видно, как женщина с ребенком на руках выходит из подъезда. Женщина делает несколько шагов, затем на нее падают комья снега.

Прокуроры устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований к безопасности проводимых работ.

Снег с крыши дома упал на маму с ребенком в Москве. ВИДЕО>>