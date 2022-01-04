РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 янв. В подмосковном Домодедове за сутки выявили еще 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 18 308 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 974 случая заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 646 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 279 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 596 314 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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