РИАМО - 4 янв. В рождественский сочельник в Московском регионе ожидается оттепель, которая на следующий день сменится небольшим морозом, сообщается на сайте «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, 5 января в Москве и Подмосковье пройдет метель, будет не холоднее минус 8 градусов. 6 января снег ослабеет, температура достигнет нулевой отметки, а это значит, что на крышах зданий образуются сосульки.

Вечером 6 января в столичном регионе начнется вторжение арктического воздуха, и температура понизится до минус 2 градусов, на дорогах образуется гололедица. Рождество отметится небольшими морозами: ночью и днем будет до минус 3-5 градусов, местами покружит снег.

По информации на сайте «Метеовести», на Рождество над Москвой появятся островки ясного неба. После праздника в регионе начнется похолодание.

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