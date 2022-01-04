РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 янв. Жильцам дома в поселке Светлые горы в Красногорске могут предоставить жилье посе пожара, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

По данным официального сайта МЧС России по Московской области, сообщение о пожаре поступило в 13:13 во вторник.

«Пожар в квартире дома №17 в поселке Светлые горы. На месте работают спасатели и развернут оперативный штаб по ликвидации последствий. Решается вопрос о предоставлении жилья о обеспечении предметами первой необходимости погорельцам», - говорится в сообщении.

В тушении задействованы 49 пожарных и спасателей и 12 единиц техники.