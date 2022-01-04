РИАМО - 4 янв. Магазин «Светофор», расположенный в деревне Красная Пахра Троицкого округа Москвы, могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики распространения коронавируса, сообщил журналистам главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Антон Романов.

«Сотрудники находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что является нарушением. Также осуществлялось обслуживание посетителей без масок», - сказал Романов.

Он добавил, что такие нарушения караются штрафами в 300 тыс. рублей. Если выяснится, что нарушения привели к причинению вреда здоровью человека, то магазин может получить штраф до 1 млн рублей или его работу приостановят на срок до 90 суток.

С начала пандемии в Москве выявили 2 038 342 случая заражения коронавирусом, вылечился 1 877 851 пациент, умерли 37 045 человек. В новогодние каникулы в городе продолжают тщательно контролировать соблюдение антиковидных требований.

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