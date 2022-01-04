РИАМО - 4 янв. Магазин «Светофор», расположенный в деревне Красная Пахра Троицкого округа Москвы, могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики распространения коронавируса, сообщил журналистам главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Антон Романов.
Он добавил, что такие нарушения караются штрафами в 300 тыс. рублей. Если выяснится, что нарушения привели к причинению вреда здоровью человека, то магазин может получить штраф до 1 млн рублей или его работу приостановят на срок до 90 суток.
С начала пандемии в Москве выявили 2 038 342 случая заражения коронавирусом, вылечился 1 877 851 пациент, умерли 37 045 человек. В новогодние каникулы в городе продолжают тщательно контролировать соблюдение антиковидных требований.
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