РИАМО - 4 янв. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и его коллега Анатолий Уханов оснастили рециркуляторами помещение поликлиники №4 в Люберцах для очищения воздуха, передает пресс-служба администрации городского округа.

Данные рециркуляторы были переданы медикам в рамках исполнения наказов, поступивших в адрес регионального отделения «Единой России» в выборную кампанию.

«Оборудование для бактерицидного обеззараживания воздуха крайне востребовано в медицинских учреждениях. В связи с пандемией Covid-19 вопрос эпидемиологического контроля – один из первых по степени важности», - отметил Дениско.

Поступившие в поликлинику два новых бактерицидных рециркулятора позволят усилить контроль над эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

«Реализуя работу по исполнению инициатив жителей, партийный актив «закрывает» наказы, не требующие включения в региональные и федеральные программы для выделения бюджета. Те первостепенные вопросы, которые можно решить оперативно, отрабатываются партийцами в ежедневном режиме», - пояснил Дениско.

Он напомнил, что в период выборной кампании 2021 года от избирателей Московской области поступило порядка 780 тыс. наказов. Контроль их исполнения осуществляют специально созданные в регионе партийные комиссии.