РИАМО - 4 янв. Жителей и гостей городского округа Люберцы 5 января приглашают встретить «Купеческий новый год» на площади перед Картинной галереей, сообщает пресс-служба городского округа.

Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Участников ждет новогодняя ярмарка, игровая программа, конкурс частушек и многое другое. Начало в 12:00», - отмечается в сообщении.

В это же время на площади в Центральном парке культуры и отдыха будет дан старт интерактивной игровой программе со сказочными персонажами «Зимние забавы», а в 14:00 в Люберецком краеведческом музее начнется экскурсия «В гости к купцу Глазову». Посетителям расскажут о купеческом быте и о том, как купцы встречали Новый год.

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