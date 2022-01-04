РИАМО - 4 янв. Водителям и пешеходам необходимо проявлять особую внимательность на подмосковных улицах 5 января из-за метели и порывистого ветра, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных метеоусловий в Подмосковье. 5 января в регионе ожидаются метель, гололедица, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В непогоду автомобилистам следует быть аккуратными за рулем. Пешеходам необходимо быть внимательными при переходе через дорогу.

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы. Он действует до утра 6 января.

«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из‑за гололедицы>>