РИАМО - 4 янв. В 2021 году в Троицком и Новомосковском административных округах построили амбулаторию, подстанцию скорой помощи и детский инфекционный корпус больницы в Коммунарке. Учреждения укомплектовали необходимым оборудованием и сделали доступными для маломобильных граждан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Амбулатория на 110 посещений в смену появилась в поселении Щаповское по адресу: Центральная улица, дом 2Б. В структуре медкомплекса в Коммунарке открылся детский инфекционный корпус. А в Московском на Радужной улице создана подстанция скорой медицинский помощи на 20 машино-мест с подъездной дорогой.

«В медучреждениях предусмотрены посты охраны и современные системы видеонаблюдения. Прилегающие территории благоустроены, создана безбарьерная среда», — рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что для работы в медучреждениях подобрали специалистов высокой квалификации широкого и узкого профиля.

В новой Москве поликлиники, амбулатории и станции скорой помощи строят и в перспективных, и в старых районах. Это позволяет сделать медицинскую помощь доступной и повысить ее качество. Новые объекты здравоохранения обеспечивают территории новыми рабочими местами. Несколько медучреждений в настоящее время достраивают.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в текущем году в столице планируется построить 25 объектов здравоохранения. Они появятся в 23 районах города. Суммарно медучреждения будут рассчитаны почти на 11 тыс. посещений в смену.

Жители 23 столичных районов получат новые поликлиники в 2022 году>>