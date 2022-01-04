РИАМО - 4 янв. Водителям Люберец пригрозили лишением прав на полтора года и штрафом в размере 30 тыс. рублей за езду в пьяном виде, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пешеходов и автомобилистов призвали также не терять бдительность на дорогах в период праздничных дней.

«Ежедневно во всех подмосковных городах и на трассах Госавтоинспекция проводит профилактические рейды и массовые проверки по выявлению водителей в состоянии опьянения. Если вы не уверены, что алкотестер покажет 0 промилле, воспользуйтесь такси или общественным транспортом. Напоминаем, в случае, если водитель впервые сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом, не успев никому навредить, его ждет штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет», - отмечается в сообщении.

В случае повторного нарушения водителю грозит уже уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Тем самым, ему может грозить либо штраф от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Прежде чем садиться за руль в состоянии опьянения, водителей призывают задуматься о возможных последствиях.

Зимой увеличивается риск ДТП с пешеходами. В ГИБДД просят быть аккуратными на дорогах. Чтобы не попасть под машину, пешеходам рекомендуют в темное время носить световозвращающие элементы, использовать фонарики, передвигаться по тротуарам или в их отсутствие - по обочинам только навстречу движению. Ни в коем случае не нужно идти по проезжей части. Переходить проезжую часть можно по пешеходным переходам, убедившись в безопасности, а в нетрезвом состоянии лучше оставаться дома.

Инспекторы призывают водителей строго соблюдать требования дорожных знаков, снижать скорость перед поворотами, пешеходными переходами и в местах концентрации пешеходов – магазины, парки, остановки общественного транспорта, не садиться в нетрезвом состоянии за руль.