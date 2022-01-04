РИАМО - 4 янв. На дорогах и тротуарах в Москве и Подмосковье образовалась гололедица, в связи с чем в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 11 часов 6 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Такое же предупреждение действует на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей ЦФО.

По прогнозам синоптиков, 5 января морозы в Московском регионе сменятся потеплением до 0 градусов. Оттепель будет сопровождаться обильными осадками и сильным порывистым ветром.

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