РИАМО - 4 янв. Лыжница Наталья Непряева стала первой в истории российской спортсменкой, которой удалось одержать победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, сообщает Газета.ru.

Ранее в турнире побеждали только мужчины, и случалось это всего лишь 4 раза в истории. Победителями становились Александр Легков, Сергей Устюгов и Александр Большунов, который дважды становился чемпионом.

Масс-старт на 10 км свободным стилем, который завершал «Тур де Ски», выиграла норвежка Хейди Венг. Второй к финишной прямой пришла лыжница из Швеции Эбба Андерссон, третьей — Клодель Дельфин из Франции.

Россиянка Наталья Непряева прибежала четвертой, что позволило ей сохранить лидерство в общем зачете многодневки. Другая россиянка Татьяна Сорина в общем зачете «Тур де Ски» заняла 6 место.

Во вторник на этапе «Тур де Ски» в Италии прошли масс-старты свободным стилем.

«Тур де Ски» проходит с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.

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