РИАМО - 4 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник проверил качество льда на стадионе «Балятино» в поселке Октябрьский, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ружицкий принял участие в товарищеском матче по хоккею. По его словам, в городском округе в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» залили пять катков на стадионах, один - в Наташинском парке, а также во дворах жилых домов. Узнать адреса можно на сайте люберцы.рф.

«Приглашаю люберчан провести эти новогодние каникулы с пользой для здоровья! При этом, прошу вас, не забывайте о мерах предосторожности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции», — сказал Ружицкий.

По его словам, за качеством содержания катков в рамках реализации проекта «Городская среда» следит и партийный актив городского округа Люберцы.

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