РИАМО - 4 янв. До конца 2022 года в Москве построят поликлиники в 23 районах. Горожанам будут доступны 25 новых медучреждений, рассчитанных почти на 11 тыс. приемов в смену, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На 2022 год запланирован большой объем работ по строительству новых объектов здравоохранения – в городе построят 25 поликлиник в общей сложности почти на 11 тыс. посещений в смену. Новые здания появятся в 23 районах столицы», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в столице будут возводить не только районные поликлиники, но и крупные медцентры - в этом году планируется построить 10 корпусов больниц, в частности, скоропомощные комплексы для больницы имени Боткина, НИИ имени Склифосовского и больницы №15.

Бочкарев добавил, что также в планах у властей построить корпус инфекционной больницы №1, лечебно-диагностический комплекс для центра имени Логинова, новый корпус больницы в Коммунарке и другие медицинские объекты.

Ранее Бочкарев сообщил, что в минувшем году Москва установила исторический рекорд по объемам ввода в эксплуатацию жилых площадей - 7,4 млн кв. м. Предыдущий рекорд - 5,5 млн «квадратов» - принадлежал 1965 году.

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