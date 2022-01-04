РИАМО - 4 янв. Грядущей ночью теплый атмосферный фронт принесет в Московский регион слабый снег, который затем превратится в метель, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, предстоящим днем в регионе будет облачно, местами ожидается сильный снег. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. В Москве выпадет от 4 до 6 мм осадков, высота сугробов превысит 30 см.

После морозной ночи днем в столице температура воздуха вырастет до минус 3-5 градусов, по Московской области - до минус 8 градусов. Среднесуточная температура окажется выше климатической нормы примерно на градус.

Атмосферное давление резко понизится и в середине дня составит 731 мм рт. ст., что почти на 20 единиц ниже нормального.

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