РИАМО - 4 янв. В нынешнем году стадионы общего пользования появятся у 19 учебных заведений городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2021 году отремонтированы и обустроены легкоатлетические зоны у школ и гимназий округа. Открыты для общего пользования стадионы 3 образовательных учреждений – лингвистической школы, инженерно-технологического лицея, школы №28. В 2022 году подобные стадионы появятся еще у 19 учебных учреждений округа», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что в прошлом году после масштабной реконструкции открылся стадион «Электрон» в поселке Красково.