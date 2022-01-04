РИАМО - 4 янв. В городском округе Люберцы 5 января впервые пройдут показательные выступления по спидвею (мотогонки на льду), сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Выступления пройдут в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» на запасном поле стадиона «Торпедо».

Гости спортивного праздника увидят мотопарад участников секции спортивного клуба «МотоТорпедо», полуфинальные и финальные заезды по ледовому спидвею. Специальный гость праздника – вице-чемпион России по спидвею Олег Маслов.

На стадионе будет открыта тематическая фотозона, где все желающие смогут сфотографироваться с мотоциклами.

Начало показательных выступлений в 17:00.

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