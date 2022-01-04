РИАМО - 4 янв. Суд заключил под стражу еще одного фигуранта уголовного дела о сбыте небезопасной спиртосодержащей продукции, употребление которой повлекло смерть 3 жителей Балашихи, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Первого фигуранта, 45-летнего мужчину, арестовали до 2 марта. Второму обвиняемому выбрана аналогичная мера пресечения.

Первый случай смертельного отравления зафиксировали в Балашихе 2 января. В одной из квартир в городском округе нашли тело погибшего мужчины, его знакомый был доставлен в больницу. Во втором случае жертвами стали мужчина и женщина.

В обоих жилищах находились канистры со спиртосодержащей жидкостью. Как выяснили правоохранители, емкости были куплены в одном месте.

Как отметили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, арестованные являются жителями Балашихи. По месту жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски. Продолжатся закрепление доказательственной базы. Назначена судебно-химическая экспертиза жидкостей из канистр, а также другие виды экспертиз.