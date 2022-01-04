РИАМО - 4 янв. Обвиняемого в сбыте опасной спиртосодержащей продукции, после употребления которой умерли 3 жителя Балашихи, заключили под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

45-летний обвиняемый по решению суда пробудет под стражей до 2 марта. Решение было принято с учетом позиции прокурора.

Тело первого отравившегося обнаружили 2 января в одной из квартир в Балашихе. Знакомого жертвы госпитализировали.

В другой квартире обнаружили мужчину и женщину, помочь им не успели. В жилищах также находились канистры со спиртосодержащей жидкостью. По мнению следствия, она и стала причиной смертельных отравлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть 3 человек.

В ходе расследования установлено, что канистры с опасной жидкостью были куплены в одном месте. Сбытчика и производителя продукции оперативно задержали.