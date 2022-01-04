РИАМО - 4 янв. Вице-президент Санкт-Петербургского клуба (СКА) и первый вице-президент Федерации хоккея РФ Роман Ротенберг назначен главным тренером СКА. В истории КХЛ Ротенберг стал 13-м главным тренером клуба, сообщает Газета.ru.

«В штабе СКА произошли изменения. В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займет позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды «СКА-1946», — сообщается на сайте.

В прошлом сезоне Ротенберг уже управлял в СКА в качестве исполняющего обязанности главного тренера, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за Covid-19.

В настоящий момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей.

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