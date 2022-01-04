РИАМО - 4 янв. Специалисты московской подземки вернули в график поезда на Калужско-Рижской линии. Ранее на ветке произошел сбой из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за инцидента на северном участке «оранжевой» ветки были временно увеличены интервалы движения поездов. Сейчас поезда на линии следуют без задержек.

Пассажиры ранее сообщали, что составы не ходили от станции «ВДНХ» до станции «Проспект Мира».

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