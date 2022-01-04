РИАМО - 4 янв. В Североатлантическом альянсе подтвердили, что 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО (СРН). РФ просят принять во внимание озабоченность альянса сложившейся ситуацией, сообщает ТАСС.

Встречу предложил провести генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он взял на себя роль председателя Совета Россия - НАТО (СРН).

Темой обсуждения в рамках встречи, по сообщению пресс-службы альянса, станут российские действия. Подчеркивается, что общение стран должно идти на основании взаимности.

От результатов этой встречи будет зависеть качество диалога между Россией и странам Североатлантического альянса.

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