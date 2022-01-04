РИАМО - 4 янв. После сбоя поезда на Калужско-Рижской линии столичной подземки возвращаются в штатный график. Их движение приостанавливалось из-за человека, оказавшегося на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сбой затронул северный участок оранжевой ветки. Там составы шли с увеличенными интервалами.

По сообщению пользователей соцсетей, от станции «ВДНХ» до станции «Проспект Мира» движение составов некоторое время не осуществлялось.

Ранее на оранжевой ветке уже происходил сбой из-за человека на пути. В начале декабря мужчина спустился с платформы на пути и ушел гулять в тоннель.

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