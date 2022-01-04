РИАМО - 4 янв. Чтобы поднять себе настроение на новогодних каникулах, необходимо чаще видеться с друзьями и заниматься любимыми делами, сообщил РИАМО психотерапевт Илья Суслов.

«Самое главное - это постараться разобраться с причиной плохого настроения, а потом уже решать, как его исправить», - отметил Суслов.

В первую очередь эксперт порекомендовал хорошо провести время с друзьями. Поднимет настроение и любимое хобби.

Чтобы не было скучно на длинных каникулах, можно отправиться на прогулку по красивым местам, заняться новыми для себя зимними активностями или провести время с родными.

Кроме того, хорошо поднимают настроение вкусная еда и напитки, например, шоколад, мандарины, имбирное печенье. Также можно побаловать себя покупками - разумный шопинг тоже способствует улучшению настроения.

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