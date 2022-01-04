РИАМО - 4 янв. В подмосковном Чехове нашли труп с проникающим колото-резаным ранением, подозреваемого в убийстве задержали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Несчастный случай произошел в жилом доме на территории СНТ «Эмитрон-2» округа Чехов во время совместного распития алкоголя.

Потерпевший 2001 года рождения был зарегистрирован в доме №8/2 на улице Дружбы в Чехове. Нападавшим оказался его знакомый 1997 года рождения из Москвы. Во время совместного времяпрепровождения вспыхнула ссора, которая и привела к убийству.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

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