РИАМО - 4 янв. В Подмосковье количество выздоровевших Covid-пациентов выросло за сутки на 1403 человека и достигло 596 314 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в Московской области выявили 646 233 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 974 случая подтвердились за минувшие сутки.

Жертвами пандемии в регионе стали 12 279 человек, из них 44 скончались за прошедшие сутки.

Самым эффективным способом защиты от Covid-19 является вакцинация. Прививки делают бесплатно в поликлиниках и в выездных пунктах.

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