РИАМО - 4 янв. В 2021 году в столице в эксплуатацию ввели 7,4 млн кв. м жилой недвижимости – это исторический рекорд, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого самые высокие значения по этому показателю были зафиксированы в 1965 году, когда в столице шло массовое строительство жилья.

«Тогда за год было введено порядка 5,5 млн. «квадратов». Таким образом, сегодня мы более чем на треть превзошли это достижение», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса рассказал, что значительные успехи достигнуты и в секторе коммерческой недвижимости. В плане на 2021 год было заложено 575 тыс. кв. м в введенных в эксплуатацию площадей, а сделано было 2,3 млн кв. м.

«Построено 20 торгово-бытовых объектов, 10 промышленно-производственных, 12 складских, 22 административно-деловых и 18 жилищно-коммунальных. Кроме того, введена 21 гостиница и апарт-отель», - сообщил Бочкарев.

Ранее он рассказал, что в прошлом году Москва перевыполнила больше чем на три четверти план по вводу недвижимости в эксплуатацию. За год выполнено 15,1 млн кв. м.

В 2021 г удалось перевыполнить план по вводу в эксплуатацию недвижимости в Москве>>