РИАМО - 1 янв. За прошедшие сутки на дорогах Москвы выявили свыше 70 водителей с признаками опьянения, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Из них 37 человек были в состоянии опьянения, 33 водителя отказались пройти освидетельствование. Кроме того, 1 человек уже был лишен прав за управление машиной в состоянии опьянения.

Дорожных аварий с участием нетрезвых водителей в мегаполисе не допущено.

Столичных автолюбителей призвали беречь себя и своих близких, не допускать непоправимых ошибок.