РИАМО - 1 янв. Собаки часто сильно пугаются громких звуков от запускаемых в новогодние праздники фейерверков и испытывают сильный стресс, поэтому не нужно при прогулке на улице отпускать их с поводка, сообщает Nation News.

По словам ветеринара Анны Ермачковой, в канун Нового года рекомендуется давать питомцам специальные препараты, которые обладают накопительным успокоительным эффектом. В таком случае домашние животные не будут резко реагировать на громкие звуки салютов и петард.

Она также отметила, что 1 и 2 января в ветклиники начинают приходить хозяева с проблемой отравления животных.

«Все это потому, что всем не терпится побаловать своих питомцев различными лакомствами. Бывает и так, что люди в определенный момент теряют бдительность, питомцы начинают подворовывать со стола: кости, жирные и копченые блюда, которые ни в коем случае не должны входить в их обычный рацион питания», — добавила специалист.

Ветеринар посоветовала изучить ассортимент зоомагазинов и выбрать полезные лакомства для любимцев. Так, можно не просто порадовать питомцев, но и обезопасить их.