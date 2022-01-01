РИАМО - 1 янв. На территории Московской области сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактические рейды по предупреждению случаев пьяного вождения, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Сотрудники ГИБДД останавливают все автомобили. Если у водителей нет признаков опьянения, то им вручают тематические памятки по правилам дорожного движения.

За управление машиной в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф. Его размер составляет 30 тыс. рублей. Также водителя лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Жителей Подмосковья просят звонить по телефону доверия ГУ МВД России по региону: 8-495-692-70-66, если они стали свидетелями того, что за руль авто сел нетрезвый водитель.