РИАМО - 1 янв. Новый главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак», итальянец Паоло Ваноли раньше сам играл в футбол, что является плюсом, а команде нужно подняться с девятого места в турнирной таблице РПЛ, сообщил бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

За год команда сменила трех тренеров: сначала клуб покинул Доменико Тедеско, потом пришел Руй Витория, теперь главным тренером является Паоло Ваноли.

«Единственное, что мне нравится — он (Ваноли – ред.) поиграл в футбол в свое время. Как игрока его сейчас, наверное, никто уже не помнит, но другое дело, что им он был. Это уже плюс. Я никогда не пойму и не приму того, что мне рассказывают люди, которые никогда не играли в футбол», — сказал Мостовой.

Он подчеркнул, что «Спартаку» нужно подняться с 9 места, так как команда собрана хорошая.