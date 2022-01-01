РИАМО - 1 янв. По итогам новогоднего тиража «Русского лото» главный приз - 1 млрд рублей - разделили между собой жители Москвы и Краснодарского края, каждый получит по 500 млн рублей, сообщает пресс-служба официального распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

Еще 52 участника лотереи из разных российских регионов выиграли по 1 млн рублей, 64 человека заберут выигрыш по 750 тыс. рублей.

По итогам розыгрыша выигрышными стали 14 479 009 билетов тиража, было разыграно 2 974 200 845 рублей.

По итогам проведенного розыгрыша тиражная комиссия подписала протокол, подтверждающий, что процедура розыгрыша призов прошла без нарушений.