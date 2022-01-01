РИАМО - 1 янв. Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому врачей и медработников наградят за борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.

Орденом Пирогова будут награждены 18 российских врачей и медработников, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — 9 человек, медалью Луки Крымского — 36 медиков.

Всем им вручат награды за большой вклад в борьбу с Covid-19, а также и самоотверженность, которую они проявили при исполнении своего профессионального долга.

За все время пандемии в России выявлено 10 519 733 случая заражения, скончались 309 707 человек, выздоровели 9 497 063 пациента.