РИАМО - 1 янв. Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности помощника секретаря Совбеза страны Александра Абелина, глава государства подписал соответствующий указ, сообщает «Вечерняя Москва».

«Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Абелин родился 1 января 1960 года в столице. Он окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Ранее он работал в Госплане РСФСР, Госкомэкономики РСФСР, Минэкономики РФ, Экономическом управлении президента страны и так далее.

28 декабря глава государства уволил Анатолия Якунина с должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).