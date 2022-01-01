РИАМО - 1 янв. За почти 3 месяца работы услугами сервиса «По пути» в новой Москве воспользовались 90 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По требованию к жителям столицы приезжают комфортные автобусы с USB-зарядками. Заказ удобно делать через приложение в телефоне.

По словам заммэра города, главы столичного Дептранса Максима Ликсутова, сервис начал работать почти 3 месяца назад на территории 5 поселений ТиНАО. Комфортные автобусы полюбились жителям новой Москвы, так как стали незаменимой альтернативой наземному пассажирскому транспорту.

«Мы вложили в этот проект много усилий для того, чтобы он действительно улучшил транспортную доступность в быстрорастущем округе. На днях мы расширили зону работы сервиса для поселений Филимонковское и Десеновское, южная часть, а также добавили новую станцию МЦД Щербинка для жителей поселения Рязановское», - добавил Ликсутов.

Он уточнил, что для каждого третьего жителя новой Москвы сервис «По пути» стал самым любимым и надежным общественным транспортом.