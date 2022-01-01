РИАМО - 1 янв. Неизвестный взорвал банкомат в торговом центре в Москве, при этом неизвестно, были ли похищены из банкомата деньги, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, мужчина с большой сумкой подошел к двери помещения, где стоял банкомат, и зашел туда. Через некоторое время он вышел и сел возле двери.

По данным очевидцев, в полночь произошел взрыв. После этого неизвестный забрал сумку из помещения и скрылся. Неизвестно, были ли похищены деньги из банкомата.

Правоохранители, которые прибыли на место преступления, нашли красный баллон и шланг с проводом возле банкомата. Обстоятельства случившегося устанавливаются.