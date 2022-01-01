РИАМО - 1 янв. На МКАД перевернулся грузовик, из-за этого ограничили движение по одной полосе трассы, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Авария произошла на внешней стороне 46 км МКАД. Движение в районе ДТП не осложнено.

По данным СМИ, в результате аварии произошел разлив топлива. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность столичных дорог составляет 1 балл из 10 возможных.